Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme ai Golden Globe?

I fan più nostalgici e romantici non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra Jennifer Aniston e Brad Pitt. In effetti non sono pochi i roumors che da tempo circolano sul loro possibile riavvicinamento, in fondo sono entrambi single e appena usciti da storie importanti.

Ora, poi, sembra proprio che il destino voglia dare una mano a questa (ex) coppia predisponendo un loro nuovo incontro. L'occasione è rappresentata dai Golden Globe 2020 (in programma per il prossimo 5 gennaio al Beverly Hilton Hotel).

Entrambi hanno ricevuto una nomination (lui come miglior attore non protagonista per “C’era una volta a…Hollywood” e lei come miglior attrice nella serie TV drammatica “The Morning Show”): quindi dovranno necessariamente incontrarsi.

Ovviamente non è la prima volta che i due si incontrano. Tra l'altro, sono anche rimasti in buoni rapporti. Ma una fonte vicina alla coppia ha precisato a E! online che tra Jennifer e Brad non ci sarebbe alcun riavvicinamento in corso. Questo, però, non spegne le speranze dei fan.