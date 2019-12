Arriva la Luna Piena Fredda: ecco quando vederla

Domani, giovedì 12 dicembre, all’alba il satellite più famoso della Terra sarà molto basso sull’orizzonte e, incastonato nella costellazione del Toro, prenderà vita il tanto atteso plenilunio. Conosciuto con il nome di “Luna Piena Fredda”, questo fenomeno segna l’inizio ufficiale dell’inverno sin dai tempi della creazione del calendario lunare da parte dei nativi americani algonchini, la tribù più numerosa di tutti i tempi. L’appellativo di “fredda” è nato infatti perché in questo periodo dell’anno si segnano temperature molto basse e, visto che le ore di oscurità superano quelle della luce, la conosciamo anche come “Luna delle notti lunghe”. Secondo una tradizione pagana legata alla cultura germanica, questa è invece la “Luna prima di Yule”, una festa che si è poi trasformata nel nostro Natale.

L’appuntamento per domani è alle 06:12 perché in quel preciso istante potremo godere della pienezza di questa stupenda luna piena, puntando gli occhi tra Ovest e Nord Ovest. Alle 07:30 circa, ora di Roma, il satellite della Terra inizierà invece a tramontare. Ai nostri occhi il disco lunare apparirà pieno sia prima che dopo la manifestazione del plenilunio e chi vorrà potrà vedere questo spettacolo già durante tutta la notte tra mercoledì 11 e il giovedì seguente. Quando il 12 la luna sorgerà di nuovo a Est, attorno alle 17:00, potrete vederla di nuovo in tutta la sua pienezza. Starà lì incastonata nella costellazione del Toro, circondata da Orione, i Gemelli, Auriga e Perseo. La Luna Piena Fredda sarà vicina anche alle Pleiadi, dette anche “Sette sorelle”, a formare un ammasso di luce aperto che vi farà sognare viaggi stellari.