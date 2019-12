Bimbo viene adottato e la classe fa il tifo per lui in tribunale

Il piccolo Michael ha 5 anni e finalmente Andrea e Dave stanno per diventare ufficialmente i suoi genitori. Nella foto che vedete si può notare il bambino in un momento di evidente noia durante la seduta in tribunale, ma alle sue spalle si possono scorgere tutti i suoi compagni dell’asilo, che hanno deciso di stargli vicino in un momento così importante della sua vita.

La vicenda è accaduta realmente nel tribunale del Kent, negli Stati Uniti, dove Andrea Melvin e Dave Eaton stavano ufficializzando l’adozione di Michael e proprio quel giorno il bambino ha voluto intorno a sé tutti i compagni dell’asilo. La maestra del bambino ha così preso accordi con il giudice, spiegando poi il motivo della loro presenza: “Anche noi facciamo parte della famiglia di Michael, non potevamo proprio mancare in questo momento”.

Quello stesso giorno, lo scorso 5 dicembre, sono stati adottati altri 36 bambini e sui social del tribunale è stato istituito l’Adoption Day per celebrare un momento molto emozionante per altrettante famiglie americane. Non c’è bisogno di dire che l’immagine del piccolo Michael che sprofonda nell’enorme poltrona del tribunale ha commosso e fatto sorridere tutto il web.