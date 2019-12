Chiede la mano della fidanzata come in una scena di "Grey’s Anatomy" [video]

I fan di Grey’s Anatomy ricorderanno sicuramente la scena tra Meredith e Derek in mezzo a mille candele, anche se poi sappiamo tutti com’è andata a finire. “Insieme possiamo essere straordinari piuttosto che ordinari separati”, si diceva proprio nella puntata 4×17 e difficilmente si può dimenticare un momento così passionale tra due personaggi. Joshua Green è di Kansas City e visto che la sua fidanzata, Hannah Pettijohn, è fan come lui di Grey’s Anatomy, ha deciso di chiederle la mano rifacendosi proprio a questa scena così famosa.

Il ragazzo ha deciso infatti di sistemare più di 400 candele sul prato del Gasworks Park di Seattle e chiedere lì ad Hannah di trascorrere il resto della vita insieme. La scena ha emozionato i fan di tutto il mondo e possiamo solo immaginare come l’abbia vissuto la futura sposa. La coppia è talmente appassionata della serie tv che ha deciso anche di chiamare il loro bambino di due anni come un altro medico del cast di Grey’s Anatomy, Avery. Cullando il bambino di pochi giorni avevano avuto modo di rivedere la puntata della quarta stagione in cui Derek posiziona mille candele per illustrare a Meredith come sarà la loro casa ed Hanna non ha potuto fare a meno di commuoversi, ancora una volta.

Per mettere in scena il suo copione, Joshua è entrato in contatto con una fotografa locale, Christi Hunt, ed ha organizzato tutto nel dettaglio. “Continuavo a ripetermi di non svenire perché sembrava che a momenti svenisse lei – ha dichiarato il futuro sposo – ed ho sostanzialmente utilizzato le parole di Derek Shepherd nella mia dichiarazione. Le ho regalato una proposta che non dimenticherà mai”.