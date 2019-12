La protagonista dello spot sessista in una nuova pubblicità lascia il marito e va a bere con le amiche

Nei giorni scorsi lo spot di Natale dell’azienda newyorchese Peloton ha sollevato un gran polverone: il marito protagonista del video regala a sua moglie una cyclette che lei poi utilizza ogni giorno per mantenersi in forma. Dopo ogni allenamento, inoltre, la donna gira un video che poi invia al suo uomo per mostrargli i risultati e i progressi dei suoi allenamenti. In tanti hanno puntato il dito contro questa pubblicità, definendola “sessista” perché promuove lo stereotipo della donna oggetto che fa di tutto per il proprio uomo, anche faticare su una cyclette pur di restare bella e in forma per lui.

I dirigenti della Peloton hanno provato a difendersi e a spiegare che lo scopo dello spot era quello di promuovere il benessere e il fitness ma le loro parole non hanno evitato all’azienda, quotata in Borsa, di perdere il 9% del valore di mercato, ossia circa 900milioni di dollari. Da questo epic fail un’altra azienda ha trovato il modo di trarne vantaggio: non è un’azienda concorrente della Peloton, in quanto non vende cyclette, bensì gin.

Si tratta dell’azienda produttrice del gin Aviation: quasi come a voler proseguire la storia iniziata nello spot della discordia, in questa pubblicità ritroviamo la stessa attrice protagonista proprio di quello spot. La donna è in un locale a bere con le amiche che, in evidente imbarazzo, cercano di tirarle su il morale dopo la fine della sua storia d’amore. A quel punto, la donna solleva il suo calice e brinda ai “nuovi inizi”, bevendo il suo cocktail tutto d’un fiato. Nel prosieguo della storia ideato da Aviation, in sostanza, la moglie ha lasciato il marito e sta iniziando una nuova vita.

L’idea geniale dell’azienda di gin ha dato i suoi frutti: anche questo spot sta facendo parlare di sé, ma in positivo, e in pochissimo tempo ha ottenuto milioni di clic. L’attore Ryan Reynolds possiede delle quote di Aviation e per questo motivo ha condiviso lo spot su Instagram con un commento ironico, chiaro riferimento allo spot della Peloton: “Cyclette non inclusa”.