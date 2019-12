Scoperta in Messico una nuova specie di ragno molto pericolosa per l'uomo

Gli scienziati dell'istituto di Biologia della National Autonomous University of Mexico (UNAM) guidati dal professor Alejandro Valdez-Mondragon hanno recentemente scoperto una nuova specie di ragno molto pericolosa per l'uomo. Si tratta del Loxosceles tenochtitlan, una specie originaria della Valle del Messico.

Secondo gli studiosi, il veleno di questo ragno è estremamente potente: con un solo morso è in grado di provocare profonde lesioni al tessuto umano mandando in necrosi aree ampie fino a 40 centimetri. Il processo di guarigione, inoltre, può richiedere diversi mesi. In ogni caso, rassicurano gli esperti, il suo morso non è letale.

Le nostre case, per questo tipo di ragno, rappresentano l'ambiente ideale per nascondersi e proliferare, fornendo loro il giusto grado di umidità, temperatura, cibo e riparo. Questo predispone l'uomo al rischio di attacco, che si verifica quando l'aracnide si sente in pericolo.

(Credits photo: dailymail.co.uk)