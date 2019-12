"Una mamma per amica": dopo il revival, arriva una nuova stagione?

Sono in molti a voler rivedere sul piccolo schermo "Una mamma per amica", la serie tv che ha fatto impazzire tantissime persone in tutto il mondo. Tre anni ci fu il revival in 4 episodi inediti: sarebbe ora di avviare la produzione di una nuova stagione, non trovate. I fan di Lorelai e Rory non aspettano altro.

Potrebbe darsi. Questa è la risposta. Ancora non ci sono state conferme. A quanto pare, ci sarebbe una clausola nel contratto della serie che permetterebbe alle protagoniste (Lauren Graham e Alexis Bledel) di lavorare su un revival della serie. Ma loro vogliono essere sicure che il ritorno abbia un senso e non sia solo per assecondare le richieste dei fan.

Se "Una mamma per amica" tornerà non sarà così presto. Tutti i componenti del cast sono attualmente impegnati in altri progetti e forse non sarebbe facile organizzare un ritorno in maniera strutturata e continuativa. Poi ci si interroga su un altro fatto: il revival sarà composto da pochi episodi come tre anni fa, oppure sarà una nuova stagione in piena regola?

E per quanto riguarda la trama? Come gli appassionati sanno, la precedente stagione si chiudeva con Rory incinta senza sapere chi fosse il padre. Quindi, molto probabilmente, il revival potrebbe partire proprio da questo.

Insomma, tanti dubbi e tante perplessità. L'unica cosa certa è che se arriverà la notizia ufficiale della nona stagione della serie, saremo tutti felicissimi.