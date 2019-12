Ecco il videogioco che fa diventare Gesù: “I am Jesus Christ”

Dalla nascita fino alla Resurrezione, grazie al nuovo gioco lanciato da PlayWay e SimulaM sarà possibile vestire i panni di Gesù, compiendo miracoli e molto altro. “I am Jesus Christ” – Io sono Gesù Cristo - è stato sviluppato con un simulare che si adatta ad ogni situazione della vita del Messia cristiano che potrà essere rivissuta con l’aiuto della realtà virtuale. Superpoteri, incontri biblici e parabole famose, mettendosi alla prova con questo videogioco sarà davvero possibile vivere la vita di Gesù in modo virtuale.

Il set del gioco sarà quello narrato nel Nuovo Testamento e tutti gli avvenimenti più importanti, a partire dal Battesimo, potranno essere interpretati proprio da te. Pregare, compiere miracoli per i bisognosi e gli ammalati e poi ricalcare altri momenti storici daranno ai players la possibilità di avanzare di livello e conquistare nuove facoltà.

I giocatori di “I am Jesus Christ” potranno anche vivere il cammino di 40 giorni e 40 notti che Gesù ha intrapreso nel deserto prima della sua Crocifissione e combattere con il Diavolo che cerca di tentarlo. Il trailer del videogioco I am Jesus Christ mostra alcuni dei momenti più iconici, come la spettacolare camminata sulle acque e la Resurrezione dal Sepolcro. Il gioco uscirà ufficialmente nel 2020 anche se non sappiamo ancora la data precisa né su quale piattaforma sarà possibile iniziare l’avventura.