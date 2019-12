Crea la bandiera LGBTQ con 10.000 luci di Natale per il vicino omofobo

Lexi Magnusson è una donna che ha deciso di lanciare un messaggio di uguaglianza e amore al suo vicino di casa. E anche la mondo intero. La donna sa che il suo dirimpettaio non ama particolarmente gli omosessuali e, un volta, ha sentito dalla sua bocca parole per lei scioccanti. "Ci ha raccontato dell'orrore che ha provato quando uno dei suoi figli ha invitato una ragazza alla festa di laurea e ha ricevuto una risposta negativa in quanto aveva preso già impegni con la sua fidanzata".

Lexi la pensa in maniera opposta, tanto da abbandonare il movimento religioso dei Mormoni, che seguiva, proprio per le sue prese di posizione nei confronti delle donne e dei gay. È così che ha deciso di illuminare il recinto della sua abitazione con 10.000 luci di Natale, creando un'enorme bandiera LGBTQ.

In modo del tutto non aggressivo, la donna ha fatto sapere al suo vicino di casa come la pensa al riguardo e ha preso le distanze da tutti quelli che non la pensano come lei. Ben fatto!