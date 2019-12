Greta Thunberg è la "Persona dell’Anno", secondo il Time

Con la sua forza e la sua determinazione, Greta Thunberg ha conquistato tutti. Perfino il Time, che le ha dedicato la copertina di dicembre, quella che ogni anno celebra le personalità che hanno influenzato di più i 365 giorni trascorsi. Ed è così che la giovane attivista è la "Persona dell'anno".

Greta, nominata anche per il Premio Nobel per la pace, ha vinto il paginone della rivista battendo gli altri personaggi in lizza. Tra di loro c'erano anche Donald Trump, la speaker della Camera Nancy Pelosi, manifestanti di Hong Kong, la premier neozelandese Jacinda Ardern e il presidente cinese Xi Jinping. Insomma, personaggi di tutto rispetto.

L'attivista ha, inoltre, messo a tacere anche Mark Zuckerberg e Rudy Giuliani. Ecco come il Time spiega la sua scelta: "Per aver suonato l’allarme sulla relazione predatrice dell’umanità con l’unica casa che abbiamo. Per aver mostrato cosa succede quando una nuova generazione prende la guida. È riuscita a trasformare vaghe ansie sul futuro del pianeta in un movimento mondiale che chiede un cambiamento globale".

"La forza della gioventù" recita la copertina del magazine, che mostra un'immagine della Thunberg un po' diversa dal solito... con i capelli sciolti, in piedi sugli scogli mentre guarda al futuro. Incerto, come direbbe lei.