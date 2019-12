Famiglia in difficoltà rimane senza luce e gas, un benefattore anonimo paga le bollette

Da Conselve, nel Padovano, arriva una storia che commuove e che racconta di un grande gesto di solidarietà. Come riporta il Gazzettino Online, una famiglia, composta da una coppia e dai loro 4 bambini, si è ritrovata da un giorno all’altro senza luce e gas a causa di quattro bollette non pagate per le quali era stata chiesta la rateizzazione.

A quel punto è intervenuto un benefattore anonimo che ha deciso di aiutare la famiglia in difficoltà pagando il debito delle bollette arretrate, pari a circa 600 euro. È accaduto negli uffici della società privata Centro Veneto Energie, dove il padre della famiglia stava implorando l’impiegato di rateizzare la cifra dovuta, spiegando di avere 4 figli e di non sapere come fare, ma non è riuscito a ottenere il risultato sperato.

L’uomo se n’è così andato via piangendo. Alla scena aveva assistito l’ignoto benefattore che non ci ha pensato su due volte: ha chiesto all’impiegato l’ammontare dell’importo e ha saldato il debito, chiedendo di rimanere anonimo e non di divulgare subito la notizia, temendo che il padre di famiglia potesse identificarlo.