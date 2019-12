Pieraccioni ha (forse) un nuovo amore e Laura Torrisi risponde così

Lui passeggia mano nella mano per le stradine di Roma con una donna sconosciuta, mentre lei festeggia il suo 40esimo compleanno a Bali da sola. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni e la sua ex Laura Torrisi. Alcuni giorni fa, come ci fa sapere il settimanale Chi, l'attore è stato pizzicato mentre fa shopping in un centro commerciale della capitale con una donzella più giovane di lui. Mano nella mano. La sua nuova fiamma?

Mel frattempo, Laura vola a Bali per i suoi primi 40 anni e posta alcune foto delle sue bellissime vacanze, accompagnate da commenti sibillini, che forse si riferiscono proprio al suo ex. Frecciatine che i fan hanno notato subito. Sarà vero? La neo 40enne scrive: "Ci vuole molta forza per amare la solitudine". E riceve subito la risposta dei follower: "Meglio soli che male accompagnati". "Viaggiare da soli ti fa capire tante cose", replica la Torrisi.

Visualizza questo post su Instagram Ci vuole molta forza per amare la solitudine. . Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 7 Dic 2019 alle ore 11:24 PST

Insomma, si stanno lanciando dei messaggio via social? Presto lo sapremo.