L'uomo più forte d'Italia è milanese: alza una 500 come se niente fosse

È Alessandro Castelli l'uomo più forte d'Italia. 34 anni di Milano, Alessandro ha vinto il titolo "Italian Strongest Man 2019", alzando sulle sue spalle e trasportano senza problemi una 500 (380kg di peso). Ma non solo, l'uomo ha camminato con 150kg di pesi sulle braccia e tirato su una pietra del peso di 160kg. Hulk in confronto è un pivello.

Il concorso ha visto la partecipazione di 50 atleti, arrivati da tutta Italia. Il milanese ha avuto la meglio su Romano Michele Lestini, arrivato secondo, e Antonio Sternativo, terzo classificato,

Subito dopo la gara, Castelli ha commentato: "È andata meglio di come mi aspettavo, mi ero fatto un disegno mentale di come sarebbe potuta andare questa finale, e quest'anno avevo immaginato che sarebbe stata molto più dura. Perdere pochi punti nel Deadlift e nelle Farmer's, mi ha permesso di raggiungere l'obiettivo che mi ero prefissato con un buon margine. Adesso l'obiettivo è il mondiale in Ohio a marzo che sicuramente non sarà una passeggiata, ma le prove in programma sono tra le mie preferite, quindi è obbligo provarci".

Il 34enne ha vinto la competizione per la terza volta in 4 anni. Un vero record!