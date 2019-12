Dal Bonus per il latte artificiale alla plastic tax: i punti più importanti della Manovra

Tra le tante novità degli emendamenti alla Manovra 2020, approvati dalla commissione Bilancio del Senato, arriva anche il bonus per l'acquisto del latte artificiale per tutte le mamme che non possono allattare. Può valere fino 400 euro all'anno e può essere erogato fino al sesto mese di vita del bebè. Il Ministero della Salute stabilirà entro marzo i requisiti economici per l'accesso al bonus.

Inoltre sono previsti sgravi fiscali del 100% per le microimprese con meno di 9 dipendenti, che assumono lavoratori con contratto d'apprendisti. Lo sgravio al 100% dura per i primi 3 anni, per gli anni successivi l'aliquota è del 10%. Ci sarà invece una sospensione, ma non la decadenza, del reddito di cittadinanza per la durata di contratti brevi, che non superino la fine dell'anno in cui il lavoro è iniziato.

Cambia anche la tassa sulla plastica che scende a 45 centesimi al chilo, con la reintroduzione del tetrapak fra i materiali sottoposti alla tassa. L'imposta entra in vigore a luglio. Sono esclusi i prodotti in plastica riciclata e quelli composti da più materiali che abbiano una componente di plastica inferiore al 40%.

Infine la famosa Robin tax, cioè l'addizionale Ires, sale del 3,5% per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie.