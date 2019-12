In Lituania l'albero di Natale dell'aeroporto è fatto con oggetti confiscati

A Vilnius, in Lituania, hanno alberi di Natale speciali. Non stiamo parlando di alberi con decorazioni moderne, colorate, innovative o semplicemente stravaganti. Gli alberi di Natale all'aeroporto di Vilnius hanno un obiettivo importante: garantire la sicurezza a tutti i passeggeri. I funzionari dello scalo di Vilnius hanno infatti optato per una versione insolita del classico albero di Natale, con un obiettivo importante, ovvero inviare un messaggio educativo sull'importanza di viaggiare senza problemi. Come decorazioni hanno utilizzato infatti gli oggetti proibiti all'interno dei bagagli a mano, prelevati ai passeggeri durante i normali controlli di routine

Ci puoi trovare di tutto: coltelli di ogni dimensione, forbici grandi e piccole, accendini, cavatappi, lame e ogni sorta di merce pericolosa: questo albero di Natale ha tutti questi oggetti, segnale che molti passeggeri non si attengono ad una corretta gestione del proprio bagaglio a mano. In sostanza il messaggio è chiaro: se non desideri che i tuoi oggetti personali e proibiti, finiscano sull'albero di Natale sbagliato, controlla meglio quello che inserisci nella tua borsa. Prima di fare i bagagli per il tuo prossimo volo meglio metterci un po' di testa.