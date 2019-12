Brooke Shields crea un meme ispirandosi alla banana di Cattelan

L'opera d'arte di Maurizio Cattelan, Comedian, la banana appesa al muro con il nastro adesivo, fa ancora parlare di sè. L'installazione esposta alla Fiera internazionale Art Basel di Miami Beach, è al centro dell'attenzione e forse lo sarà anche nei prossimi giorni. Non solo i critici d'arte la commentano, ma anche il popolo social si sta divertendo a rappresentarla in modo esilarante e, francamente, chi non lo farebbe? Hai solo bisogno di una banana e del nastro adesivo. L'attrice Brooke Shields per esempio si sentiva incline a far ridere e così si è attaccata una banana sul viso. La sua didascalia nella foto di Instagram recita: "Un selfie costoso", riferendosi al fatto che il prezzo dell'opera d'arte di Cattelan è di 120.000 dollari. Insieme a lei, anche molti altri vip si sono divertiti a prendersi in giro e a far ridere, con originali meme personalizzati sulla banana.

Visualizza questo post su Instagram An expensive selfie. Great time in #miamiartweek with @nyacademyofart Un post condiviso da Brooke Shields (@brookeshields) in data: 8 Dic 2019 alle ore 10:36 PST