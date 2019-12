WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone dal 1° febbraio

Dal prossimo 1° febbraio 2020 molte piattaforme ritenute obsolete andranno in pensione e così Whatsapp smetterà di funzionare su milioni di smartphone. Ma di quali dispositivi si tratta?

Gli smartphone a rischio sono quelli che utilizzano software iOS 8 e Android 2.3.7 o tutte le versioni precedenti. Per verificare il proprio sistema operativo è sufficiente entrare nelle Impostazioni di Android, selezionare "Sistema" e poi accedere alle informazioni sulla versione di Android. Se invece si utilizza un iPhone, bisogna accedere a Impostazioni, cliccare su Generali e poi su Info/aggiornamento.

Se la versione in uso è una di quelle a rischio, si può verificare se è disponibile un aggiornamento del sistema operativo da scaricare: iOS 9 o Android OS 4.0.3, o le versioni successive ad esse. Se questo non dovesse essere possibile, il sistema di messaggistica probabilmente non sarà più supportato.

