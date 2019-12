L'alternativa alle punizioni: ai bambini viene insegnata la meditazione

Negli Stati Uniti, a Baltimora, nella scuola elementare Robert W. Coleman Elementary, si è avviato un progetto educativo sperimentale per aiutare i bambini a gestire l'ansia e lo stress in maniera diversa. Infatti gli educatori hanno trovato un'alternativa alle punizioni classiche, ovvero fanno meditare gli studenti. La scuola ha infatti avviato un programma rieducativo con la Holistic Life Foundation al fine di trasformare l'educazione scolastica con una pratica semplice ed efficace: invece di punire i bambini più irrequieti, li portano a fare meditazione.

Viene infatti seguito un programma di meditazione chiamato "Minduful Moment", che insegna ai bambini come fare per rilassarsi, riflettere e controllare la respirazione in situazioni stressanti. Si tratta di una serie di esercizi fisici che facilitano il rilassamento e tutti loro possono farli. I bambini meno gestibili perché più irruenti, vengono mandati nella stanza "Mindful Moment" in cui il personale specializzato è pronto a confortare i bambini che sono colpiti da stress o ansia. Sono autorizzati e incoraggiati a fermarsi in questa stanza di loro iniziativa e si è visto che i bambini spesso ricorrono a questa soluzione per calmarsi. Non c'è che dire un metodo che sicuramente sembra funzionare!