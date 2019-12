I taxisti di Madrid portano gratis gli anziani a vedere le luci di Natale

A Madrid è nata un'iniziativa speciale, giunta alla sua terza edizione, portata avanti grazie alla solidarietà di alcuni tassisti volontari. Stiamo parlando di TaxiLuz e prevede che i taxisti accompagnino gli anziani a vedere le luminarie di Natale in giro per la città.

L’itinerario del TaxiLuz previsto per quest’anno percorrerà le zone più belle delle città, illuminate a festa come sempre in questo periodo. Per un’ora i visitatori vedranno le luci e gli ornamenti natalizi installati nelle strade di Princesa, Gran Vía, Alcalá-Cibeles, Goya e Serrano. Come ha dichiarato uno dei taxiisti coinvolto nell’iniziativa di solidarietà: "Li raccogliamo nei loro centri e, dopo aver percorso un itinerario per le strade principali del centro, li riportiamo nel loro luogo di residenza. Decoriamo le auto con motivi natalizi, offriamo loro alcune caramelle tipiche di questa festa e mettiamo canti natalizi. Si mostrano molto grati ed emozionati perché alcuni di loro non hanno l’opportunità di lasciare i loro centri nemmeno in altri momenti dell’anno”.

TaxiLux coinvolgerà circa 200 taxisti che accompagneranno un totale di 800 anziani.