Veterinario sopprime il cane sbagliato, dopo aver chiamato il padrone di un altro

Una ragazza dello Utah, Andrea, è tornata a casa serena dopo che il veterinario le aveva detto che avrebbe operato il suo cagnolino Ziggy e tutto sarebbe andato per il meglio. Ma di notte è stata avvisata per telefono che il suo cane era morto. Accorsa allo studio veterinario il giorno dopo, ha capito che il medico aveva fatto un grosso errore.

Durante l'intervento chirurgico di Ziggy, il veterinario si è accorto che è il problema fisico del cane era più grave di quanto si pensasse e richiedeva una procedura medica più costosa e complicata. Il dottore ha chiamato quindi per chiedere come procedere se procedere oppure no, ma ha sbagliato numero, e la persona che era dall'altra parte del telefono ha chiesto che venisse soppresso. Purtroppo però al telefono non c'era Andrea, la sua padrona, bensì il padrone di un altro cane. Andrea infatti non avrebbe mai permesso una cosa del genere e avrebbe fatto di tutto per il suo amato cagnolino Ziggy. Il veterinario si è detto dispiaciuto ma oramai era troppo tardi.

La vicenda è stata raccontata dalla ragazza su Facebook e ha raccolto la solidarietà di tanti utenti che l'hanno incoraggiata.