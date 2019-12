Medico fa dipingere a un writer una stanza dei sogni per i piccoli malati di tumore

All'Ospedale Rizzoli di Bologna c'è la "stanza dei sogni", una stanza dove si curano i bambini malati di tumore. Oggi quella stanza sarà una stanza speciale. Un medico ha deciso di fare ricoprire le sue pareti di disegni bellissimi e coloratissimi. Ha chiamato alcuni street artist, che l'hanno dipinta con grande maestria. La stanza è dedicata ad Eleonora, una paziente del reparto che, a causa della sua malattia, è diventata un angioletto. Eleonora aveva solo 12 anni, e ha lasciato un grandissimo vuoto nel cuore di medici e infermieri.

"Qualche giorno fa la storia di Eleonora si è intrecciata quasi per caso con quella di un gruppo di ragazzi con precedenti per imbrattamento dei muri che la stanza di Eleonora l’hanno pensata e dipinta con le bombolette spray insieme al noto writer Rusty", racconta così un dirigente dell'ospedale. "Il dottor De Paolis ha chiesto loro un aiuto per realizzare il suo sogno da medico e il sogno dei genitori di Eleonora; Rusty ha chiamato a raccolta writer più giovani di lui che si sono prestati volontariamente per regalare un po’ di colore a bambini e ragazzi costretti a restare chiusi in ospedale. Un “riscatto” sociale, quello dei giovani graffitari, che non è stato imposto dal giudice che li aveva condannati a pagare una multa per aver fatto dei graffiti sui muri dei palazzi, ma un gesto spontaneo".

Su un muro c'è scritto a caratteri cubitali il nome di Eleonora e sull'altro la scritta "Play the Game". Colori e forme bellissime adesso decorano la stanza dei sogni. Un piccolo gesto che significa tanto per i genitori di Eleonora, perché la loro piccola che non c'è più desiderava avere un posto così per leggere e guardare un film durante la terapia.