Tremors: Kevin Bacon vorrebbe rilanciare il film con un sequel

A 30 anni dall'uscita dell'iconico film, Kevin Bacon (l'attore che interpretava il ruolo del protagonista Valentine McKee) torna a parlare di un possibile ritorno del franchise.

In realtà di occasioni l'attore ne ha avute tante nel corso del tempo. In questi anni, infatti, sono stati prodotti diversi lungometraggi ed una serie TV. Ma mentre Burt Ward e Michael Gross, che erano presenti nel cast originale, sono tornati a recitare in alcuni di questi, Bacon non si è mostrato interessato ad un ritorno. Almeno fino ad oggi.

Sembra però che l'attore abbia cambiato idea. Infatti ha recentemente dichiarato: «C’era un qualcosa di molto specifico che volevo accadesse: un reboot di Tremors. Ci avevo lavorato molto e avevo fatto anche un episodio pilota fantastico con Blumhouse. Andrew Miller era l’autore. Abbiamo girato l’episodio. Pensavo che fosse bello ma SYFY ha deciso di non andare avanti».

Bacon ha proseguito spiegando le ragioni per cui vorrebbe tornare a recitare in Tremors e, riferendosi al suo personaggio, ha aggiunto: «Mi piaceva quel personaggio perché è l’unico su cui mi viene da pensare "Voglio sapere che fine ha fatto dopo 25 anni". L’abbiamo lasciato ad un certo punto, non è un uomo intelligente, è un po’ un perdente ma è stato in grado di battere quei mostri. Ora vediamo cosa gli è successo venticinque anni dopo».

Intanto per il 2020 è prevista l'uscita del settimo film del franchise intitolato "Tremors 7: Island Fury", in cui Michael Gross torna ad interpretare il suo ruolo.

(Credits photo: Facebook)