Lapo Elkann si confessa: "Adesso non uso più alcun tipo di sostanza"

Dopo una vita dissoluta e fatta di eccessi che lo hanno portato spesso a conquistare le prime pagine delle riviste di gossip, Lapo Elkann si mostra come un uomo completamente nuovo. L'imprenditore, in una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia, ha raccontato il suo percorso per rimettersi in sesto.

«Adesso non uso più alcun tipo di sostanza e sto seguendo con orgoglio il "programma dei 12 passi" contro la dipendenza da alcol e droghe, che mi aiuta molto», ha rivelato Lapo, aggiungendo di aver anche smesso di fumare.

Il rampollo della famiglia Agnelli ha poi raccontato di aver chiuso i suoi account social (Facebook e Instagram), in quanto "strumenti focalizzati sull'apparenza" e quindi non più in linea con il suo nuovo stile di vita, lasciando attivo soltanto Twitter, in quanto mezzo per comunicare (e difendersi, all'occorrenza, da eventuali notizie non corrette).

Lapo ha parlato anche di vulnerabilità, bontà e gentilezza, osservando come nella società di oggi vengano erroneamente giudicate come un segnale di debolezza.

Infine l'imprenditore ha parlato dei suoi impegni futuri e dell'intenzione di "mettere insieme le sue tre anime (impegno sociale, creatività e sostenibilità)" per realizzare un progetto benefico dedicato ai giovani.