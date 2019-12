Piccioni con cappelli rossi da cowboy avvistati a Las Vegas

Una news piuttosto bizzarra sta spopolando sui social e riguarda l'avvistamento di numerosi piccioni con piccoli cappelli da cowboy segnalato da diversi abitanti e turisti di Las Vegas.

La notizia è ben presto arrivata sui giornali, diventando virale con la diffusione del video postato dalla pagina “Las Vegas Locally” (che ha anche commentato ironicamente che questi sono gli "effetti della legalizzazione della marijuana").

Someone is putting tiny cowboy hats on Vegas pigeons. There are consequences to legalizing marijuana. pic.twitter.com/CdK06gauYQ — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) 7 dicembre 2019

Però, se a prima vista la cosa è sembrata divertente, qualcuno poi si è chiesto come quei cappellini rossi siano arrivati sulla testa dei piccioni...

In particolare ad essere seriamente preoccupati per questo dilagante fenomeno sono le associazioni animaliste come “Lofty Hopes”. La principale preoccupazione è che (non potendosi certamente reggere da soli) i cappellini siano stati letteralmente incollati sulla testa dei poveri volatili e che questo possa comportare delle conseguenze per la loro salute, limitarne il volo o attirare i predatori.

Per il momento non si sa chi sia l'autore di questa trovata, ma intanto i volontari stanno chiedendo a chiunque di segnalare i piccioni per poterli localizzare e rimuovere il cappellino.

(Credits photo: independent.co.uk)