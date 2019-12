Stanco di raccoglie la cacca di Fido? Arriva il robot che lo fa al posto tuo

Fermarsi a raccogliere gli escrementi quando si porta a spasso il fedele amico a quattro zampe è certamente la parte meno divertente e piacevole della passeggiata. Intanto, però, bisogna farlo...

O forse no? Un'azienda ha trovato la soluzione del secolo inventando "Beetl", una macchina dotata di telecamera, sensori e palettina meccanica che è in grado di individuare, raccogliere e conservare gli escrementi del nostro amato cane tenendoli sigillati fino a quando è possibile smaltirli correttamente.

Proprio come i cugini robot taglia-erba, Beetl è dotato anche di sensori per evitare di urtare eventuali ostacoli. Basta programmare il raggio d'azione, comprendendo l'area in cui è stato il nostro cagnolino, e il robot si occuperà di fare il "lavoro sporco" lasciandoci liberi di giocare con il nostro amico a 4 zampe!

Al momento l'apparecchio è ancora in fase di test, ma sembra proprio che non abbia alcuna necessità di essere ulteriormente migliorato. Quindi non ci resta che attendere il suo lancio sul mercato.

(Credits photo: thesuperboo.com)