Uomo uccide le zanzare con i suoi gas intestinali

In Uganda un uomo è in grado di difendersi dalle zanzare in modo davvero singolare e del tutto naturale: con i suoi gas intestinali! Si chiama Joe Rwamirama, ha 48 anni, vive a Kampala e nel suo quartiere è ammirato e stimato da tutti grazie a questa sua particolarità.

La sua storia sta facendo il giro del mondo grazie ai tabloid britannici che per primi l’hanno diffusa: “Sono un uomo normale e faccio il bagno tutti i giorni – ha precisato Joe, come riportano i media locali – i miei peti sono come tutti gli altri ma sono pericolosi solo per i piccoli insetti e soprattutto per le zanzare. Mangio cibo normale, come tutti gli altri, eppure nessun insetto mi si può avvicinare, neppure una mosca”.

L’uomo ha specificato anche che emette i suoi peti killer solo per uccidere le zanzare, cercando quindi di non farli mai quando vicino ci sono altre persone. Questa storia è talmente assurda che potrebbe sembrare una bufala, eppure ci sarebbero delle testimonianze: un vicino di Joe, infatti, ha raccontato di portare l’amico con sé per “usarlo” come repellente naturale quando è costretto a recarsi in zone malariche per lavoro. Secondo i giornali locali, infine, sembra che Joe sia stato contattato da un’azienda affinché dia il suo contributo per lo sviluppo di un nuovo e più efficace repellente contro gli insetti.