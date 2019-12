Arriva il nuovo Mac Pro di Apple: il prezzo scatena l'ironia del web

Sul sito di Apple è finalmente arrivato il nuovo Mac Pro, un computer destinato agli utenti professionali. Ma il suo prezzo, piuttosto elevato, non ha tardato a scatenare l'ironia della rete.

Nella versione base il computer ha un prezzo superiore ai 6mila euro. Ma per la configurazione top, cioè quella con processore, memoria, scheda grafica e spazio d'archiviazione più potenti, si arriva a quota 60mila euro. E in questa cifra non è compreso il monitor, che va acquistato a parte e costa intorno ai 6mila euro.

Gli utenti della rete si sono divertiti a confrontare i prezzi del nuovo prodotto Apple con quelli di alcune auto di lusso. C'è chi ha osservato che una Tesla Model 3 full optional costa circa 300 dollari in più della configurazione top del nuovo Mac Pro. Ma c'è anche chi ha fatto notare che con quella cifra in Portogallo è possibile acquistare una casa.

Non è mancato chi ha fatto ironia sull'aspetto a "grattugia" e chi sul prezzo delle ruote applicabili al posto dei piedini, che costano quanto 4 pneumatici per auto!

(Credits photo: digitaltrends.com)