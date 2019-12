Michelle Obama ha inviato a Greta Thunberg un messaggio di supporto contro Trump

L'ex First Lady Michelle Obama ha inviato un messaggio su Twitter a Greta Thunberg, supportandola nella sua attività di lotta contro i cambiamenti climatici. Michelle le ha detto di ignorare chi non crede in lei, prendendosi così una rivincita anche sul presidente Trump, che non ha avuto parole educate nei confronti della 16enne. "Non lasciare che nessuno offuschi la tua luce. Come le ragazze che ho incontrato in Vietnam e in tutto il mondo, hai così tanto da darci. Ignora i dubbiosi e sappi che milioni di persone ti stanno incoraggiando", questo il messaggio di Michelle.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on. — Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019

Il post di solidarietà è arrivato in risposta a un attacco al vetriolo da parte del presidente Donald Trump, che ha scritto sempre su Twitter di non essere contento della decisione del Time di nominare Greta come "Persona dell'anno 2019". "È ridicolo", ha commentato Trump. "Greta deve lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, è meglio che vada a vedere un vecchio film con un amico". Dopo aver letto questo messaggio, Greta ha modificato la sua biografia su Twitter scrivendo: "Sono un'adolescente che sta lavorando al suo problema di gestione della rabbia. Attualmente mi sto rilassando e vedendo un vecchio film con un amico".

Michelle è stata recentemente in Vietnam con l'attrice Julia Roberts, in occasione del programma Girls Opportunity Alliance della Fondazione Obama, che mira a potenziare le ragazze adolescenti di tutto il mondo attraverso l'istruzione.