Il giorno più corto dell'anno non è il 13 dicembre

In molti pensano che il giorno più corto dell'anno sia il 13 dicembre. Cioè oggi. Ma non è del tutto vero. Il giorno superato il quale le giornate si allungheranno, più esattamente è il giorno del solstizio d'inverno. Che quest'anno è il 22 dicembre. Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italian, si è espresso in merito: "La credenza che il 13 dicembre sia il giorno più corto dell'anno è legata al fatto che in questa data il Sole tramonta qualche minuto prima, ma per calcolare il giorno più corto bisogna tener conto dell'orario in cui sorge il Sole e così il giorno più corto risulta il solstizio invernale". Ecco la verità.

Un tempo, la differenza che intercorreva tra calendario civile e calendario solare era più grande e il solstizio d'inverno si verificava il 12 o il 13 dicembre. Ecco perché tendiamo a credere che il giorno di Santa Lucia sia il più corto in assoluto.

Intanto, a cavallo tra il 13 e il 14 dicembre ci saranno le stelle cadenti. Più precisamente, si potrà assistere alle meteore più spettacolari di questo mese, chiamate Geminidi.