Il marito andava troppo spesso al pub: gliene costruisce uno dietro casa

Il marito era sempre al pub in fondo alla strada a bere con gli amici e a casa non c'era mai. E la cosa proprio non andava giù a Jayne Tapper, una infermiera di 48 anni di Newton Abbot.

Così la donna ha avuto un'idea: per costringere il maritino a trascorrere più tempo a casa, con un investimento di ben 15 mila sterline, per Natale gli ha fatto costruire un pub in piena regola proprio nel giardino della loro abitazione.

Si tratta di un delizioso prefabbricato di legno dotato di ogni comfort: stufa a legna, spillatori di birra e divano. Insomma, la struttura non ha niente da inviare ai tanti bar che ci sono in giro per la città.

Da quando ha il suo pub privato, l'uomo ha smesso di recarsi al pub in fondo alla strada, ma adesso ogni sera si riunisce con gli amici nel suo ritrovo casalingo. Chissà se Jayne è soddisfatta della soluzione oppure si è resa conto di aver peggiorato la situazione...