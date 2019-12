Mette in salvo l'albero di Natale dal gatto grazie ai mandarini

Chi vive con un felino lo sa bene. Dire ad un gatto cosa può o non deve fare è un'impresa davvero ardua. E la cosa si complica ulteriormente quando il divieto cade su qualcosa che amano fare in modo particolare... come distruggere l'albero di Natale!

Ma impedire questi assalti non è impossibile. Ci è riuscita Irene Olocco, la proprietaria del simpatico ed intraprendente gattone Victor.

Qualche tempo fa Irene ha scoperto che il suo Victor odia tantissimo i mandarini. Anzi, sembra averne proprio paura, tanto da scappare lontano quando ne vede uno.

Allora la sua umana ha provato a metterne qualcuno sui ripiani dove non voleva che Victor salisse, scoprendo (con grande sorpresa) che la cosa funzionava. Da qui il colpo di genio: quest'anno Irene ha disposto i mandarini anche sul pavimento intorno all'albero di Natale.

Come'è andata? Victor non ha mai sperato la "barriera" di mandarini e le decorazioni natalizie di Irene sono in salvo! (Almeno per ora...)

(Credits photo: Instagram/fluffypawsfamily)