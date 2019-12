In Polonia esiste un labirinto di ghiaccio che sembra uscito da una fiaba

Zakopane è una piccola città polacca che di recente è stata ribattezzata come “la capitale invernale della Polonia”. Il perché è molto semplice: questa cittadina, infatti, non solo è tra le mete preferite di chi ama praticare gli sport invernali, come sci e snowboard, ma è la sede di Snowlandia, un vero e proprio villaggio dedicato al divertimento sulla neve.

La principale attrazione di questo villaggio è un incredibile labirinto di ghiaccio che appassiona tutti i visitatori perché basta varcarne l’ingresso per essere catapultati in una fiaba. Questo labirinto gigante è più grande di 10 campi da tennis ed è stato realizzato da ben 50 operai, utilizzando oltre 60mila blocchi di ghiaccio.

Questa incredibile struttura è impreziosita da un vero e proprio castello di ghiaccio tutto da esplorare e contenente stanze segrete, tesori nascosti e meravigliose sculture di ghiaccio. In vista del Natale, insomma, Zakopane potrebbe essere la meta ideale delle vacanze!