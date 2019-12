Il commovente video di Babbo Natale che parla a una bambina non udente

Il Natale è la festa preferita dai bambini di tutto il mondo. Tutti, senza distinzione alcuna, hanno diritto di vivere questo momento di felicità. È così che i Babbi Natale infestano le strade delle città, per regalare un sorriso ai più piccoli. E ce ne sono alcuni davvero speciali. Come questo Santa Claus inglese, che si è trovato sulle gambe una bambina non udente e le ha parlato con il linguaggio dei segni. Il video in pochissimo tempo ha fatto il giro del web e ha commosso anche gli animi più duri. Eccolo.

Babbo Natale era stato avvertito poco prima che la piccola aveva difficoltà a sentire e a parlare. E con grande abilità, ha iniziato a comunicare con lei con il linguaggio dei segni. In molti si sono fermati per assistere alla scene e qualcuno ha anche pianto per la commozione. Il signore che interpreta Santa Claus è stato assunto proprio per le sue capacità di comunicare con bambini che hanno problemi.