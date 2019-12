Stilisti messicani inventano Desserto, l’ecopelle ricavata dal cactus e approvata dai vegani

Gli animalisti e i vegani saranno contenti di sapere che degli stilisti messicani hanno inventato un’ecopelle che potrebbe rivoluzionare il mondo della moda. Non si tratta di una tipologia che utilizza materiali sintetici come la plastica, bensì materiale organico non derivante, però, dagli animali. Il brand di pelle in questione si chiama Desserto ed è il primo a offrire un’ecopelle completamente derivata dal nopal cactus, ossia il cactus meglio noto per essere quello dei fichi d’India.

L’industria della pelle potrebbe davvero trasformarsi perché utilizzando questa pianta è possibile realizzare capi organici, duraturi, alla moda e soprattutto ecosostenibili. L’innovativa linea è stata presentata per la prima volta dai suoi inventori, Adrian Lopez Velarde e Marte Cazarez, all’International Leather Fair Lineapelle: i due sono riusciti a produrre questo materiale dopo due anni di ricerche e tentativi, riuscendo infine a creare un tipo di ecopelle che rispetta gli stessi standard di qualità delle aziende che utilizzano pelle vera o sintetica.

Two Guys in Mexico Just Created Vegan Leather From Cactus https://t.co/UBitApdVcY via @VegNews — DESSERTO (@desserto_pelle) 5 novembre 2019

Questa particolarissima ecopelle viene prodotta grazie alle piantagioni di cactus dell’azienda, è sostenibile, ma anche biodegradabile e di altissima qualità: al momento viene usata soprattutto per produrre valigie, ma è potenzialmente perfetta anche per abbigliamento, accessori e persino interni delle automobili. Ecco perché potrebbe presto prendere il posto di quella vera per tutelare così gli animali, e anche di quella sintetica, che è inquinante e danneggia l’ambiente; è proprio per questo che ha già ottenuto l'approvazione di animalisti e vegani.