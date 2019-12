Arriva la bara glitterata per un funerale ultra scintillante

I funerali sono momenti tristi. Per esorcizzarli, arriva la bara super glietterata, realizzata in vari colori alla moda... molto cool! L'idea è venuta a un'azienda del Regno Unito, che ha deciso di dare un tocco di luce alle funzioni funebri, senza offendere la sensibilità di nessuno. "Le nostre splendide bare sono un modo meraviglioso per riflettere e celebrare la vita di una persona", hanno scritto dalla Glitter Coffin Company.

Un tocco di moda anche ai funerali, insomma. Le bare scintillanti si possono ordinare e sono personalizzabili in tutto e per tutto. Per chi volesse essere cremato, invece, c'è anche la versione urna glitterata. Nessuno conosce il prezzo di queste casse alla moda: per saperlo bisogna contattare l'azienda in provato.

Ultima curiosità: i brillantini usati sono gli stessi ricoprono per le scarpe Jimmy Choo!