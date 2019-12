John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme per la reunion di Grease

A 41 anni dall'uscita dell'iconico film del 1978, John Travolta (65 anni) e Olivia Newton-John (71 anni) tornano ad indossare i celebri costumi di scena che hanno reso indimenticabili Danny Zuko e Sandy Olsson in occasione del raduno Meet ’n Grease che si è tenuto in Florida.

Lui si è presentato in completo nero con l'inconfondibile giacca di pelle nera. Lei con la riconoscibilissima gonna plissettata gialla e camicetta bianca.

Più tardi la coppia si è presentata sul palco mostrando un cambio di costume. Olivia si è mostrata infatti con un look decisamente più sexy, con indosso un paio di leggings di pelle aderenti e una canotta di seta nera sotto la giacca di pelle.

Secondo quanto riporta Reuters, la giacca di Olivia è stata donata in beneficenza da un acquirente anonimo che ha dichiarato di essere il fan numero 1 di Olivia. L'attrice, che all'inizio di quest'anno ha rivelato di affrontare per la terza volta un tumore al seno, ha annunciato che metterà in mostra la giacca nel suo centro per il cancro di Melbourne.

