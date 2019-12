Famiglia ritrova il cane smarrito, l’incontro con il padroncino è commovente

Carter Licata è un ragazzino del Michigan che ha ricevuto un bellissimo regalo di Natale in anticipo. Qualche settimana fa, infatti, il suo cane Piper, un carlino, è scomparso: inutile dirlo, i padroni si sono subito attivati per ritrovarlo, con annunci sui social e ricerche in tutta la zona di residenza, chiedendo a parenti, amici e passanti se per caso l’avessero visto.

I giorni sono passati e di Piper non si è saputo più nulla, al punto che ormai Carter e la sua famiglia avevano quasi perso le speranze di poterlo riportare a casa sano e salvo. “Eravamo tutti distrutti – ha spiegato Aril Licata, la mamma di Carter – i bambini non volevano saperne di decorare l’albero di Natale e il giorno del Ringraziamento è stato molto triste senza Piper”.

Poi finalmente è avvenuto il miracolo: la famiglia Licata ha ricevuto su Facebook un messaggio proveniente da un rifugio per animali della Contea di Genesee. I gestori della struttura li informavano che una persona che aveva voluto rimanere anonima aveva lasciato da loro un cane che corrispondeva alla descrizione di Piper. I genitori di Carter sono corsi a riprendere il cane e poi gli ha fatto una bellissima sorpresa: sono andati a prenderlo a scuola e quando il ragazzo ha visto il suo cucciolo sul sedile dell’automobile è scoppiato a piangere dalla gioia, mentre il cane scodinzolava come impazzito.

“Mio figlio ama moltissimo il suo cane, stava davvero male quando è scomparso e ora dormono di nuovo insieme – ha raccontato ancora la mamma – è stato un miracolo di Natale per tutta la nostra famiglia”.