Questa donna ha lasciato tutto per aprire una clinica per orfani in Kenya

Una storia commovente che arriva dagli Stati Uniti e arriva fino in Kenya. Amy Hehe è una giovane donna che, a un certo punto della sua vita, ha deciso di mollare tutto e trasferirsi in Kenya per aprire un ospedale per aiutare i bambini orfani e malati. Una storia commovente che dovrebbe essere presa come esempio.

Emy viene dal ricco Kentucky e fin dalla più tenera età ha capito che il suo scopo nella vita era quello di aiutare gli altri. È così che ha lasciato tutti gli agi che la vita le aveva riservato e ha aperto l'Ovi Children’s Hospital. I suoi piccoli pazienti sono malati di tumore e hiv, sono malnutriti e orfani. E lei, insieme anche al marito, dona cure, assistenza e sorrisi.

In una recente intervista, la donna ha dichiarato: "Sebbene questa vita è la realizzazione di un mio sogno, sono la prima ad ammettere che non è per niente facile". Il Kenya, infatti, è un paese dai mille volti, uno dei quali è povero e pieno di difficoltà. E Amy ha deciso di dare il suo supporto proprio a questo.

Un esempio e una spunto di riflessione per tutte le persone che si riempiono la bocca con belle parole, ma che non si sporcano le mani mai.