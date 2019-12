Cani trovano un fossile di ittiosauro di 65 milioni di anni fa

Lo straordinario ritrovamento è avvenuto su una spiaggia del Somerset (Regno Unito). A raccontarlo è stato Jon Gopsill, un appassionato di archeologia di 54 anni, che ha fatto per primo la scoperta sabato scorso grazie ai suoi due cani, Poppy e Sam, con cui era uscito per una passeggiata.

I due cani ad un certo punto hanno fiutato qualcosa: si trattava di uno scheletro di circa un metro e mezzo, riportato alla luce dalle recenti tempeste. L'uomo, sbalordito, ha capito subito che poteva trattarsi di un rettile giurassico marino, probabilmente di un ittiosauro, vissuto circa 65 milioni di anni fa.

L'intuizione di Jon è stata confermata dal dott. Mike Day, curatore del dipartimento di Scienze della Terra del Museo di storia naturale, anche se per il momento non è stato possibile identificare il tipo esatto di ittiosauro.

Gopsill ha raccontato che quando esce con i suoi cani, soprattutto dopo una tempesta o quando la marea si ritira, tiene sempre gli occhi aperti. Le baie settentrionali del West Somerset sono un punto di riferimento noto per i reperti fossili. Infatti Jon ha già raccolto diversi ammoniti (gusci a forma di spirale a costine di molluschi marini estinti). E sembra proprio che anche i suoi cani abbiano la sua stessa passione per i fossili, dal momento che già in un'altra occasione lo hanno aiutato in questi ritrovamenti.

(Credits photo: dailymail.co.uk)