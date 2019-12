Ladro aggredito da 6 gatti e messo in fuga

Possono i gatti fare la guardia? Da quello che è successo a Fermo, nel Marchigiano, sembrerebbe proprio di sì. Un ladro è entrato dalla finestra di un'abitazione per svaligiarla, ma si è trovato davanti un esercito, ben 6, di felini pronto a metterlo in fuga. All'interno dell'abitazione c'erano i proprietari che stavano dormendo.

La vittima del furto ha dichiarato alla stampa: "Aveva fatto buio da poco e ho sentito i cani abbaiare con veemenza, mentre forti rumori provenivano dallo studio. Credendo fosse una lite tra i gatti che erano nella stanza accanto, ho aperto la porta del corridoio. Mi sono trovata di fronte a un losco figuro vestito di nero con passamontagna calato sul viso". A questo punto, la donna avrebbe chiuso di scatto la porta e avrebbe iniziato a urlare per catturare l'attenzione del marito. È così che il malvivente in allarme è scappato, senza portare nulla con sé.

In pratica, una volta entrato in casa, il ladro avrebbe incontrato i gatti che si sarebbero agitati della presenza di un estraneo. Hanno iniziato a fare rumori diversi dal solito e hanno aggredito l'uomo. "Il malvivente si è portato a casa qualche bel graffio addosso, che si spera sia di monito a non intraprendere mai più un simile gesto. In quanto ai gatti, che ci hanno salvato, razione doppia di crocchettine e tante coccole per dimenticare".