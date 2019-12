PornHub svela statistiche e tendenze di quest'anno

Anche quest'anno il potale di pornografia più utilizzato al mondo ha pubblicato le classifiche che rivelano interessanti curiosità sul comportamento e le tendenze di ricerca dei suoi utenti (italiani e mondiali) negli ultimi 12 mesi.

Nel 2019 Pornhub è stato visitato oltre 42 milioni di volte: sono circa 115 milioni gli accessi giornalieri con un totale di 39 miliardi di ricerche.

Ma quali sono le ricerche che hanno caratterizzato quest'anno che sta per concludersi? Sul podio ci sono: Amateur, Alien e Pov, seguite da Belle Delphine, Cosplay, Mature, Bisexual, Apex Legends, Asmr e Femdom.

Tra le pornostar donne più cercate ci sono ai primi posti Lana Rhoades, Mia Khalifa e Riley Reid. Sul podio per gli uomini ci sono Jordi El Nino Polla, Alex Adams e Owen Gray.

Per quanto riguarda le categorie, per le donne le prime tre sono Lesbian, Popular With Women e Japanese. Mentre per gli uomini troviamo Japanese, Amateur e Mature.

E cosa rivelano i dati sulla provenienza geografica dei visitatori? i Paesi che generano il volume di traffico maggiore sono Stati uniti, Giappone e Regno Unito.

L'Italia si piazza al settimo posto (guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno). L'età media degli utenti italiani è di 39 anni (la fascia d'età più attiva è quella compresa tra i 25 e i 34) e il 30% è costituita da donne.