A Milano arriva il primo tour nudista d'Italia (al Museo)

Per la prima volta arriva anche in Italia il "Naturist Tour", una visita guidata in cui artista e partecipanti sono rigorosamente senza vestiti.

La visita che ha una durata di 2 ore ed è aperta esclusivamente agli adulti, si terrà il 18 gennaio 2020 alle 20.30 al Padiglione d'arte contemporanea (PAC) di Milano in occasione della mostra sull'arte australiana intitolata "Storie agli antipodi".

A guidare il tour sarà l'artista Stuart Ringholt, ad oggi attivo in Australia, che per esprimere i suoi concetti improntati sulla funzione sociale dell’arte utilizza media che vanno dalle performance ai video, passando per scultura, installazione, collage e workshop collaborativi.

Sul sito del Pac viene illustrato che l'obiettivo del tour naturista è quello di "rimuovere letteralmente le barriere materiali tra l’artista e il pubblico" ma anche quello di "esplorare gli effetti della nudità e sperimentare cosa accade quando un gruppo di estranei in uno spazio museale si libera dei propri strati protettivi".

(Credits photo: pacmilano.it)