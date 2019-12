Andrea Iannone sarebbe risultato positivo al controllo antidoping: sospeso

Andrea Iannone, campione italiano di motociclismo, è stato sospeso in maniera temporanea perché è risultato positivo ai test antidoping. Nelle sue urine, infatti, sarebbe stata trovata una sostanza vietata dalla FIM (Federazione Internazionale del Motociclismo). Si tratterebbe, nel dettaglio, di steroidi androgeni anabolizzanti esogeni (AAS). Le analisi sono state fatte a seguito del GP di Sepang, che si è svolto il 3 novembre scorso in Malesia.

Ora, il campione è in attesa dei risultati delle controanalisi, per verificare la sua estraneità ai fatti. Nel frattempo, dal 17 dicembre è sospeso da qualsiasi competizione fino a quando non arriveranno il secondo test che ha effettuato.

Il pilota di Vasto non può fare altro che aspettare in questo momento. Qualora lo ritenesse necessario, può anche richiedere la revoca della sospensione temporanea. La sua carriera è iniziata all'età di 15 anni, quando in sella a un'Aprilia, partecipò al campionato Italiano Velocità e al campionato Spagnolo Velocità. Nel 2013 è passato in MotoGP e oggi gareggia con l'Aprilia Racing Team Gresini, alla guida dell'Aprilia RS-GP.