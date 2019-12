Papa Francesco abolisce il “segreto pontificio” sugli abusi sessuali sui minori

Un nuovo passo in avanti per tutelare i minori dagli abusi sessuali da parte dei sacerdoti, episodi purtroppo frequenti nella storia, è stato compiuto da Papa Francesco che ha promulgato un’Istruzione “sulla riservatezza delle cause”. In sostanza, il Pontefice ha di fatto abolito il cosiddetto “segreto pontificio” sui casi di abusi sessuali ai danni di minori.

Secondo quanto si legge nell’Articolo 1 dell’atto promulgato al Vaticano, infatti, “non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti in materia di abusi su minori". L’Articolo 2, inoltre, prevede che “l'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti”. Nell’Articolo 3 viene specificato anche che in questi casi "le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 õ2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”.

Con questa novità, dunque, il “segreto pontificio” diventa di fatto un semplice “segreto d’ufficio” che comporta la riservatezza dei dati per tutelare le persone coinvolte ma che, come recita l’Articolo 4, “non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”. Tutto ciò vuol dire, come spiegato ancora nell’Articolo 5 del provvedimento, che a tutte le persone coinvolte nei casi di abusi sessuali ai danni dei minori, sia le vittime, quanto i testimoni, “non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti in causa”. La speranza è che finalmente questi scandali non vengano più insabbiati e che i colpevoli paghino per ciò che hanno commesso.