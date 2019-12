Fate attenzione al messaggio che "distrugge" WhatsApp

Si aggira una nuova minaccia per WhatsApp: il messaggio che manderebbe in crash l'applicazione di messaggistica instantanea. Gli esperti di Check Point Software Technologies hanno eseguito una serie di analisi e hanno notato un bug dell'App. Praticamente, un qualsiasi utente potrebbe inviare un messaggio all'interno di una chat di gruppo e provocare la sua "distruzione", per tutti i componenti del gruppo. Per ripristinare la normalità, bisognerebbe disinstallare l'applicazione per poi installarla nuovamente. La chat in questione, però, risulterebbe "danneggiata" per sempre: a seguito dell'attacco, infatti, sarebbe inutilizzabile e non sarebbe possibile recuperare e vecchi messaggi.

Come spiega responsabile delle ricerche per Check Point, Oded Vanunu: "WhatsApp è uno dei principali canali di comunicazione per utenti, imprese e agenzia governative. La possibilità di impedire alle persone di utilizzare WhatsApp e di cancellare informazioni importanti da chat di gruppo è un'arma potente in mano a soggetti malintenzionati. Tutti gli utenti di WhatsApp dovrebbero aggiornare l'applicazione con l'ultima versione per proteggersi da questo possibile attacco".

Siete avvisati, quindi, fate attenzione!