Contrae l'Hiv nel laboratorio dell'Università durante la tesi

Mentre stava svolgendo le ricerche per la sua tesi, una ragazza ha contratto il virus dell'Hiv, all'interno di un laboratorio dell'Università europea. Un incidente gravissimo, per il quale la giovane non ha trovato nessun conforto da parte delle Autorità: dopo 7 anni, ha deciso di parlare pubblicamente e ha denunciato due Atenei, quella italiana e quella straniera. "Lo faccio — ha dichiarato la studentessa — per tutti i giovani come me, che consegnano le loro vite nelle mani di chi dovrebbe tutelarle. Perché nessun altro sia costretto ad affrontare il mio calvario".

La ragazza ha raccontato la sua storia. Come ogni anno a Natale va a farsi il prelievo del sangue: "Ero felice, le feste trascorrevano meravigliosamente e con il mio ragazzo progettavamo il futuro. Il giorno di Santo Stefano mi chiama il medico dell’ambulatorio. Mi dice: sei sieropositiva. Il mondo mi crolla addosso". Subito ha capito quello che era successo: "Ripenso subito agli esperimenti che avevo fatto sette mesi prima mentre ero all’estero: mi erano stati fatti manipolare pezzi del virus. Ma erano virus che non potevano replicarsi, detti difettivi. In teoria un’operazione senza rischi". E, invece, i rischi c'erano e lei ne ha fatte le spese.