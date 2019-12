"Little Miss Period" è il pupazzo che rompe il tabù delle mestruazioni

"Le mestruazioni sono sempre state qualcosa da nascondere o di cui vergognarsi e molte persone non hanno corrette informazioni a riguardo o ignorano moltissimi aspetti del ciclo", ha dichiarato Kazue Muta, professore di sociologia all’Università di Osaka. È da questo concetto che è nata l'idea di Little Miss Period, una bamboletta a forma di cuore con grandi labbra rosse, realizzata al fine di spezzare ogni tabù sulle mestruazioni femminili in Giappone.

Attraverso questo simbolo, si vuole sdoganare quel periodo che è uguale a tutti gli altri del mese. In Giappone le donne venivano ritenute sporche durante il ciclo mestruale. E anche qui da noi in Italia ci sono stati episodi simili negli anni.

Little Miss Period ora diventa anche un film. La versione cinematografica parte dalla storia di Aoko che ogni giorno deve far fronte a un capo poco sensibile all'argomento. Il film è stato voluto dopo i fatti del grande magazzino Daimaru. Tutte le commesse avrebbero dovuto munirsi di un cartellino distintivo, su base volontaria, nei giorni di ciclo. In questo modo erano "riconoscibili" agli occhi dei colleghi che le avrebbero trattate con più "garbo".

Visualizza questo post su Instagram That's some wild shit .. #nypostnyc #littlemissperiod #workersontheirperiod Un post condiviso da Tony Gonzalez Jr. (@arielartsphotos) in data: 29 Nov 2019 alle ore 8:57 PST

Ovviamente l'opinione pubblica è esplosa.