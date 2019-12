Il Messico mette i poliziotti obesi a dieta: chi dimagrisce guadagna di più

Il problema dell’obesità in Messico è talmente dilagante che il Governo ha deciso di correre ai ripari, partendo proprio dai suoi poliziotti. Un recente sondaggio ha infatti fatto emergere che la polizia messicana ha troppi casi di obesità al suo interno ed è arrivato il momento di fare qualcosa per ristabilire la normalità, mettendo mano alla salute dei dipendenti e al portafoglio statale. I dati parlano da soli: dei 4.279 agenti in servizio a Città del Messico, ben 2.453 risultano in sovrappeso e oltre 800 sono considerati clinicamente obesi.

Ecco allora che le autorità locali hanno deciso di creare un programma di allenamento che premia i poliziotti che riescono a rimettersi in forma: meno chili, più soldi in busta paga. L’originale programma si chiama “Poliziotti in salute” ed è nato proprio per combattere la crescente obesità tra le forze dell’ordine. Tutti a dimagrire quindi: “Il programma prevede il potenziamento delle capacità fisiche e muscolari – si legge nel bollettino ufficiale emanato dalla Segreteria di Sicurezza cittadina – e il miglioramento delle abitudini alimentari e dello stile di vita dei poliziotti”. Dopo 5 mesi di esercizio fisico e dieta, chi supererà la prova della bilancia si vedrà accreditato in busta paga un premio di 50 dollari.