Designer 79enne posa in lingerie per la sua collezione over 60

Si chiama Helena Schargel, è brasiliana, ha 79 anni ed è una fashion designer di intimo femminile: ha da poco lanciato la sua nuova linea dedicata alle donne over 60 e 70 e per promuoverla ha deciso di posare lei stessa in lingerie, per lanciare un messaggio molto importante.

“La mia lingerie è molto comoda e aiuta a mostrare bene le forme”, ha spiegato come riporta il Corriere, specificando che i suoi capi vanno bene per tutte le età. Se ha deciso di posare in intimo nonostante la sua età c’è un motivo preciso: “Questo progetto ha un obiettivo chiaro – ha detto Helena – rendere visibili le donne che quando superano i 50 sono ignorate, anche dal mondo della moda”.

Helena sul set fotografico si è mostrata molto disinvolta e ha preteso che le sue foto fossero pubblicate senza alcun ritocco: “Per favore, lasciatemi tutte le mie rughe, sono importanti – ha sottolineato – devono mostrarmi come sono e come sono arrivata fino a oggi”. Su Instagram la nonna designer e modella conta oltre 18mila follower ed è proprio lì che ribadisce il suo messaggio: “Tutte si devono poter sentire affascinanti a qualsiasi età. Soltanto da poco mi sono resa conto di non avere più 30 anni”.