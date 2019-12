Le accreditano 37 milioni sul conto, ma c'è un errore...

Si chiama Ruth Balloon, ha 35 anni, vive a Dallas e ha due figli: non riusciva a credere ai suoi occhi quando, qualche giorno fa, sul suo conto bancario ha visto la stratosferica cifra di 37 milioni di dollari. Per un po’ la donna si è illusa di essere diventata milionaria: “Volevo iniziare una chat con la banca, ma l’opzione non era disponibile e ho mandato un messaggio a mio marito – ha raccontato ai media locali - Era qualcosa del tipo: ‘Wow, abbiamo un sacco di soldi!’. Speravo che qualcun, un parente lontano, ci avesse davvero regalato quei 37 milioni di dollari. Sono stata milionaria e c’è una foto del conto che può provarlo”.

La donna ha anche subito pensato a come avrebbe speso tutti quei soldi: “Avrei donato una parte e poi avrei investito nel settore immobiliare – ha detto - Ma sapevo che quei soldi non erano nostri. Ho solo sognato a occhi aperti”. E in effetti, purtroppo per lei, si è trattato solo di un “errore di inserimento manuale” da parte della banca, che si è scusata per il grosso sbaglio.

“Martedì 10 dicembre, la nostra cliente ha effettuato un deposito in valuta estera sul suo conto LegacyTexas – si legge nella nota diffusa dalla banca - A causa della fluttuazione dei tassi di cambio, tutte le transazioni in valuta estera devono essere inseriti manualmente nel nostro sistema attraverso il nostro back office. Quando il deposito del nostro cliente è stato digitato, la nostra impiegata ha inserito il numero di conto nel campo dell’importo per errore. Sebbene il nostro cliente abbia segnalato l’errore, ce ne saremmo comunque accorti sicuramente in serata”. Per Ruth, però, è stato bello sognare.